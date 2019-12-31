На дорогах Белгородской области можно встретить Полицейского Деда Мороза и праздничный патруль

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-31T12:17:27+03:00

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В новогодние праздники сотрудники полиции не только следят за порядком на улицах и дорогах региона, но и помогают белгородцам зарядиться хорошим настроением и позитивными эмоциями. На днях в Старом Осколе водителей останавливали инспекторы ГИБДД вместе с Полицейским Дедом Морозом. Они желали автомобилистам безопасных дорог, напоминали, что нужно быть внимательными за рулем, и дарили световозвращающие фликеры.

В Белгороде и Борисовке к праздничному патрулю присоединились отряды ЮИД. Дети вместе с полицейскими дарили водителям и пешеходам сделанные своими руками поздравительные открытки. Юные помощники автоинспекторов призвали водителей отказаться от нетрезвого вождения и не спешить на зимних дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU