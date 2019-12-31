СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-31T11:07:58+03:00

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Трагедия произошла в третьем часу дня 30 декабря в селе Ромашовка Валуйского городского округа. В загоревшемся доме проживала 29-летняя женщина с дочерьми семи, четырех лет и годовалой малышкой. По предварительным данным, мать со старшей и младшей девочками уехала в магазин. К ее возвращению дом уже был объят пламенем. Внутри осталась четырехлетняя девочка.

Вырывающиеся из окон языки пламени увидел сосед. Он и позвонил в службу спасения. По данным пресс-службы ГМ МЧС России по Белгородской области сообщение поступило в службу спасения в 14 часов 30 минут. На место происшествия сразу же направили дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.

- На момент прибытия личного состава наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Огонь повредил дом на площади 36 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли, - прокомментировали в пресс-службе МЧС региона.

Пожар ликвидировали в 15 часов 39 минут. Около половины девятого вечера при разборе завалов было обнаружено тело погибшего ребенка. Очаг пожара и причина возгорания еще устанавливается. В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Белгородской области на пожаре погибла четырехлетняя девочка.Видео: СУ СК России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU