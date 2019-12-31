2019-12-31T10:46:00+03:00
Общество

В праздничные дни энергетики будут работать в усиленном режиме

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей компании приняли все необходимые меры. Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

Во избежание случаев отключения потребителей в праздничные дни будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных работ, для проведения которых подготовлены высокопроходимая техника, инструменты, материалы и средства защиты.

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