2019-12-27T09:34:30+03:00
Общество

Белгородская область: синоптики прогнозируют то дождь, то слякоть

В регионе местами туман и гололед
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская область: синоптики прогнозируют то дождь, то слякоть.Белгородская область: синоптики прогнозируют то дождь, то слякоть.Фото: "КП" Архив
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По данным Белгородских синоптиков на территории региона сегодня, 27 декабря, сохранится облачная погода. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Белгороде синоптики обещают ночью и днем от 0 до 2 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам: соблюдайте правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения на водоемах. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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