День рождения для жителя Старого Оскола едва не стал последним днем его жизни

26 Дек. 19:23 2019-12-26T19:23:34+03:00

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Празднование дня рождения едва не стало последним днем жизни для жителя Старого Оскола. Сегодня, 26 декабря, в 15часов 27 минут в городе Старый Оскол на пляже «Юность» был спасен тонувший мужчина 1979 года рождения. Вовремя вытащить его из воды удалось благодаря умелым действиям спасателей.

На берегу реки Оскол, где чуть не случилась трагедия, находится банный комплекс. Тонувший мужчина в компании родственников праздновал свой день рождения и в какой-то момент решил переплыть реку.

В это время дежурство на территории пляжа «Юность» нес спасатель Сергей Котов. Он рассказал:

- Расстояние от одного берега до другого около 200 метров. Яуслышал, как люди на противоположном берегу стали кричать и просить мужчину вернуться, Тот на уговоры не поддавался. Схватив пару спасательных жилетов, я тут же побежал к лодке. Когда я почти добрался до утопающего, он уже ушел под воду.

Спасатель в считанные минуты погрузил мужчину в лодку, доставил его на берег и завел в теплое помещение спасательной станции. Затем вызвал пострадавшему скорую помощь и укутал замерзшего мужчину полотенцами.

В дальнейшем от медицинской помощи пострадавший отказался.

Как рассказал Сергей Котов, спасателем он работает уже 17 лет, и только в течение уходящего года спас пять человек.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: соблюдайте правила безопасности на водоемах! В случае происшествия, звоните по телефону вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU