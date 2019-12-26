2019-12-26T19:13:27+03:00
Общество

В НИУ «БелГУ» состоялся благотворительный рождественский концерт

Все собранные подарки студенты передают онкобольным детям
Ирина ТАРАСОВА
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В НИУ «БелГУ» состоялся благотворительный рождественский концерт. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»В НИУ «БелГУ» состоялся благотворительный рождественский концерт. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»
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В молодежном культурном центре Белгородского госуниверситета состоялся благотворительный рождественский концерт, подготовленный иностранными студентами.

Студенты иностранных землячеств Белгородского госуниверситета на протяжении пяти лет при поддержке руководства вуза реализуют межкультурный образовательный благотворительный проект «Мир без границ». Благотворительный рождественский концерт является одним из наиболее масштабных мероприятий проекта. Традиционно на этот концерт зрители приходят с игрушкой. Все собранные подарки студенты передают детям, проходящим лечение в онкогематологическом отделении Детской областной клинической больницы, маленьким воспитанникам БРОО «Святое Белогорье против детского рака» и воспитанникам БРООИД «Тепло души».

С приветственным словом ко всем присутствующим в зале обратился проректор по международному сотрудничеству Владислав Кучмистый. Проректор вручил восьми студентам-участникам благотворительного проекта «Мир без границ», направленного на социокультурную адаптацию детей и юношества с ограниченными возможностями здоровья, Благодарности ректора «НИУ «БелГУ» за активное участие в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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