Жители Белгорода теперь обязаны выносить мусор по времени

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-26T10:22:47+03:00

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Жители частных домов Белгорода теперь обязаны выносить мусор строго по графику. Такое решение было принято на 19-й сессии городского Совета областного центра. Через два месяца тех, кто будет нарушать это предписание, будут страфовать..

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, поправки в правила благоустройства внесли, чтобы поддерживать соответствующее санитарное состояние в Белгороде. Жителям жилых домов предлагают складировать отходы производства и потребления в дни и часы, которые установлены графиком вывоза. И только в специально отведенных местах. Если же таких мест нет – на прилегающей территории. Это же правило касается и участков индивидуальной застройки. Как подчеркнул руководитель департамента городского хозяйства администрации города Александра Агаркова, нарушения повлекут административную ответственность.

При этом мэр Белгорода Юрий Галдун сказал, что в ближайшие два месяца штрафные санкции действовать не будут, но привыкать к новым правилам нужно. Глава города подчеркнул, что «желания наполнить казну за счет штрафных санкций нет».

Графики вывоза мусора будут опубликованы в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU