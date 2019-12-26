Дед Мороз — судебный пристав поздравил белгородских детей с Новым годом!

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-26T09:42:18+03:00

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Новый год – самый долгожданный и волшебный праздник, который с нетерпением ждут дети в надежде исполнения своих желаний, и получить заветный подарок. Ребята с радостью встретили Деда Мороза и Снегурочку. Дети ощутили волшебную атмосферу праздника, с радостью показали гостям свои новогодние елки, украшенные разноцветными гирляндами и огоньками. Дед Мороз каждому ребенку уделил внимание, выслушал стихотворения и подарил сладкие подарки.

Поздравления прошли в рамках информационной кампании «В Новый год — без долгов!». Белгородские судебные приставы поздравили с наступающим Новым годом детей, чьи мамы являются взыскателями по исполнительным производствам о взыскании алиментов. Судебные приставы постарались порадовать и подарить частичку тепла детям, а мамам пожелали крепкого здоровья, счастья и добра

ИСТОЧНИК KP.RU