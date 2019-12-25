Белгородские зоозащитники бьют тревогу по поводу «концлагеря» для бездомных собак

СЕГОДНЯ 19:27 2019-12-25T19:28:23+03:00

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Бездомных собак, которых отлавливают на улицах Белгорода, содержат в жутких условиях на старой ферме в районе поселка Комсомолец. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1». Белгородские зоозащитники бьют тревогу, называя заброшенную ферме «концлагерем» для собак. И обращаются за помощью к неравнодушным людям.

Как сообщают зоозащитники, бездомных животных практически не кормят, за ними не убирают, в округе стоит жуткий вой и собачий лают. При этом на видео есть запись общения с владельцем «концлагеря», который сказал, что у его подопечных все в порядке и что его организация находится под контролем ветеринарии, Россельхознадзора. Соответстьвующие акты у него имеются.

Новость широко обсуждается в социальных сетях. В частности, одна из зоозащитниц по имени Ирина пишет: «Нужно как-то помочь им… Мы хотим поехать туда и по возможности хотя бы их накормить. Кто готов помочь - напишите или позвоните, нужно по возможности собрать как можно больше еды для них!»

ИСТОЧНИК KP.RU