2019-12-25T18:58:23+03:00
Происшествия

В Старом Осколе полицейские задержали серийного грабителя

За день его жертвами стали четыре женщины
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В понедельник, 24 декабря, в полицию Старого Оскола с заявлениями об ограблении обратились четыре женщины в возрасте 69-ти, 63-х, 53-х и 36-ти лет. Нападения произошли утром. Во всех случаях злоумышленник действовал по одной и той же схеме – вырывал из рук жертвы сумочку и скрывался.

Женщины смогли описать внешность злоумышленника. Изучив все обстоятельства и приметы грабителя, полицейские пришли к выводу о том, что ко всем нападениям причастен один и тот же человек. Участковые уполномоченные совместно с оперативниками установили личность подозреваемого. Мужчину задержали в тот же день. Им оказался 28-летний безработный местный житель с богатой криминальной биографией. Его добычей стали более 7 тысяч рублей и два сотовых телефона. Мобильники изъяли, а деньги грабитель успел прокутить.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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