Белгородские приставы обязали должника оплатить миллионный долг организации из Кирова
Под контролем судебных приставов организации из Кирова вернули миллионный долг. Арбитражный суд Кировской области обязал одну из организаций Кирова выплатить в пользу юридического лица задолженность по договору поставки товаров, неустойку и расходы на общую сумму 1 миллион 254 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель Красногвардейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области вручил представителю должника постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения.
Во избежание дополнительных финансовых затрат, должник оплатил задолженность в добровольный срок. Денежные средства перечислены взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU