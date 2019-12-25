Белгородские приставы обязали должника оплатить миллионный долг организации из Кирова

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-25T10:45:29+03:00

Всего под контролем судебных приставов оплачено более миллиона рублей

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Под контролем судебных приставов организации из Кирова вернули миллионный долг. Арбитражный суд Кировской области обязал одну из организаций Кирова выплатить в пользу юридического лица задолженность по договору поставки товаров, неустойку и расходы на общую сумму 1 миллион 254 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель Красногвардейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области вручил представителю должника постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения.

Во избежание дополнительных финансовых затрат, должник оплатил задолженность в добровольный срок. Денежные средства перечислены взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU