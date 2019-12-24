2019-12-24T18:02:38+03:00
Общество

В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Некоторых из них планируют выписать из стационара к Новому году
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МЧС по Белгородской области.Фото: ГУ МЧС по Белгородской области.
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В правительстве Белгородской области рассказали о состоянии здоровья пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Яковлево.

По данным властей, трое пострадавших продолжают лечение в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Две женщины находятся в ожоговом отделении. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Есть ожоговые раны на стадии заживления. К новогодним праздникам их планируют выписать из стационара.

Пострадавший с травмами лицевой части черепа прооперирован в травматолого-ортопедическом отделении. Его состояние также оценивается как удовлетворительное. Планируется продолжение восстановительного лечения в условиях отделения челюстно-лицевой хирургии.

Напомним, 3 декабря около восьми часов вечера в доме №102 по улице Шаландина поселка Яковлево произошел взрыв бытового газа. Внешняя стена здания рухнула. На момент ЧП в доме находилось 24 человека. Пострадали шесть человек. С разными диагнозами их доставили в больницы района и области. Около полуночи спасали достали из-под завалов тело 36-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека). Причиной взрыва стало повреждение газового оборудования.

Полицейские в кратчайшие сроки восстановили документы жильцам дома, обрушившегося в результате взрыва. Чуть позже им даже показали снимки многоквартирного дома, куда их пообещали переселить к июлю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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