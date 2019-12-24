2019-12-24T17:05:35+03:00
Общество

В Белгородской области разработали дорожную карту для снижения аварийности

Проект должен повысить безопасность на дорогах
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.
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Власти Белгородской области разработали дорожную карту. Проект направлен на снижение аварийности. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В департаменте строительства и транспорта Белгородской области прошло совещание, посвященное вопросам повышения уровня безопасности дорожного движения.Участники встречи обсудили этапы реализации дорожной карты.

Проект карты состоит из шести основных блоков. Туда входят организационные мероприятия, дорожно-транспортная инфраструктура, мероприятия, связанные с пассажирскими перевозками, блок медицинского характера, мероприятия, связанные с процессом образования и профилактические мероприятия. За каждым блоком закреплены ответственные исполнители.

На совещании также было отмечено, что ситуация на дорогах в регионе продолжает оставаться напряженной. За одиннадцать месяцев этого года на дорогах области совершено 1240 ДТП, в которых 143 человека погибли и 1586 получили ранения. Ключевым фактором риска смертности и травматизма на дорогах является нарушение водителями скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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