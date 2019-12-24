В Белгородской области разработали дорожную карту для снижения аварийности
Власти Белгородской области разработали дорожную карту. Проект направлен на снижение аварийности. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
В департаменте строительства и транспорта Белгородской области прошло совещание, посвященное вопросам повышения уровня безопасности дорожного движения.Участники встречи обсудили этапы реализации дорожной карты.
Проект карты состоит из шести основных блоков. Туда входят организационные мероприятия, дорожно-транспортная инфраструктура, мероприятия, связанные с пассажирскими перевозками, блок медицинского характера, мероприятия, связанные с процессом образования и профилактические мероприятия. За каждым блоком закреплены ответственные исполнители.
На совещании также было отмечено, что ситуация на дорогах в регионе продолжает оставаться напряженной. За одиннадцать месяцев этого года на дорогах области совершено 1240 ДТП, в которых 143 человека погибли и 1586 получили ранения. Ключевым фактором риска смертности и травматизма на дорогах является нарушение водителями скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU