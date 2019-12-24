2019-12-24T17:02:00+03:00
Происшествия

Драка соседей закончилась уголовным делом в Белгороде

Конфликт разгорелся на бытовой почве
Юлия ДИДЕНКО
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В полицию Белгорода обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его жестоко избил сосед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 24 декабря.

Выяснилось, что мужчины живут в одном доме. Между ними возник конфликт и 43-летний горожанин начал избивать знакомого кулаками. Он нанес оппоненту несколько ударов по голове, а затем сбежал.

Пострадавший вызвал полицию и обратился к врачу. Согласно заключению медиков, здоровью местного жителя причинен вред средней тяжести. Его соседа задержали. На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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