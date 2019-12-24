СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-24T15:13:25+03:00

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В Белгороде выбрали лучшие дизайн-проекты общественных территорий. Итоги рейтингового голосования подвели 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Над проектами работали сотрудники управления архитектуры и градостроительства, а т также фрилансеры и студенты вузов. Всего было разработано 33 варианта благоустройства. Их выставили на голосование, которое проходило с 2 по 15 декабря на сайте «Народная экспертиза». При голосовании на портале жители указывали округ, где они проживают, для учета мнения при подсчете голосов. Мнения жителей учитывались и в территориальной счетной комиссии, которая работала в Пушкинской библиотеке.

Победившие дизайн-проекты будут переданы в управление архитектуры и градостроительства и управление капитального строительства для дальнейшей работы. С победившими проектами можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления.

Реализацией проектов займутся в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU