В Белгороде выбрали лучшие дизайн-проекты общественных территорий
В Белгороде выбрали лучшие дизайн-проекты общественных территорий. Итоги рейтингового голосования подвели 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Над проектами работали сотрудники управления архитектуры и градостроительства, а т также фрилансеры и студенты вузов. Всего было разработано 33 варианта благоустройства. Их выставили на голосование, которое проходило с 2 по 15 декабря на сайте «Народная экспертиза». При голосовании на портале жители указывали округ, где они проживают, для учета мнения при подсчете голосов. Мнения жителей учитывались и в территориальной счетной комиссии, которая работала в Пушкинской библиотеке.
Победившие дизайн-проекты будут переданы в управление архитектуры и градостроительства и управление капитального строительства для дальнейшей работы. С победившими проектами можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления.
Реализацией проектов займутся в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU