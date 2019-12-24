Под Белгородом на пешеходном переходе иномарка сбила 13-летнего школьника

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-24T15:01:21+03:00

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Под Белгородом иномарка сбила 13-летнего мальчика. Авария случилась в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Так, в 7.30 утра на 3-м километре трассы Белгород - Никольское. 48-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить школьника и сбил ребенка.

В результате аварии мальчик получил серьезные травмы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU