Под Белгородом на пешеходном переходе иномарка сбила 13-летнего школьника
Мальчик получил серьезные травмы
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Под Белгородом иномарка сбила 13-летнего мальчика. Авария случилась в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Так, в 7.30 утра на 3-м километре трассы Белгород - Никольское. 48-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить школьника и сбил ребенка.
В результате аварии мальчик получил серьезные травмы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU