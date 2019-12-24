2019-12-24T14:48:04+03:00
Общество

Белгородцев предупредили о Дедах Морозах-мошенниках

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как выбрать аниматоров на Новый год
Юлия ДИДЕНКО
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Белгородской области предупреждают местных жителей о том, что в регионе в преддверии новогодних праздников могут активизироваться мошенники. В ведомстве рассказали, как выбрать хороших Деда Мороза и Снегурочку.

Для того, чтобы не попасть в лапы мошенников и не испортить себе праздник, необходимо в первую очередь хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Лучше спросить совета у друзей или знакомых, а также прочитать отзывы в интернете.

Договор с агентством (или иным лицом) должен быть заключен в письменной форме, необходимо помнить, что заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения договора.

Бывает так, что люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора – фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной.

Кроме того, нередки случаи, когда приглашенный в дом Дед Мороз или Снегурочка, пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности людей, совершают кражу, ведь за праздничной атмосферой и суетой не всегда можно сразу заметить, что что-то пропало.

В Роспотребнадзоре рекомендуют пользоваться услугами только проверенных и надежных аниматоров. А перед заключением договора постараться выяснить как можно больше деталей об их опыте работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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