Под Белгородом в ДТП с грузовиком погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-24T13:41:12+03:00

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В страшном ДТП с грузовиком на трассе «Подъезд к Белгороду» погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 24 декабря.

Авария случилась накануне, 23 декабря, в 19.20. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Хонда Фит ехал со стороны села Репное. На перекрестке при выезде со второстепенной дороги мужчина не уступил проезжую часть грузовику «ГАЗ 27901». Фургоном управлял 30-летний местный житель.

На 24 км трассы автомобили столкнулись. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 30-летняя пассажирка была госпитализирована.

Всего за сутки на территории области совершено шесть ДТП, в результате которых один человек погиб и шесть получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU