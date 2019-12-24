2019-12-24T13:29:48+03:00
Происшествия

В Белгороде крупный автосервис устроил жуткую свалку в Юго-Западном микрорайоне

Предприятие заплатит штраф
Юлия ДИДЕНКО
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В Юго-западном микрорайоне Белгорода крупный автосервис устроил несанкционированную свалку. Предприятие вывезло отработанные фильтры от грузового автотранспорта и промасленную ветошь. Об этом сообщили в пресс-службе управления экологического и охотничьего надзора.

Автосервис привлекли к административной ответственности по ч.1 статьи 8.2. КоАП за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Предприятие заплатит крупный штраф. Кстати, перевозкой мусора занималась наемная организация. Поэтому водителя фирмы также привлекли к ответственности.

Автосервис ликвидировал свалку и вывез весь мусор на полигон для захоронения отходов.

Отметим, в этом же микрорайоне сотрудники управления Экоохотнадзора пресекли попытку подрядной организации вывезти мусор, образовавшийся в результате реконструкции магазина детских товаров. Нарушителя также оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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