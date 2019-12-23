2019-12-23T16:05:58+03:00
Происшествия

Житель Белгородской области потерял пять тысяч во время покупки процессора через интернет

Мужчина заплатил предоплату, но заказ ему так и не пришел
Юлия ДИДЕНКО
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В Старом Осколе местный житель обратился в полицию после того, как стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в понедельник, 23 декабря.

Так, 33-летний мужчина решил заказать в интернете процессор. Он нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже необходимого товара. внес предоплату пять тысяч рублей, но своего заказа так и не дождался.

Сотрудники полиции вычислили преступника. Им оказался 27-летний житель Санкт-Петербурга. На сегодняшний день он в добровольном порядке возвратил потерпевшему часть похищенных денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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