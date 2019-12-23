2019-12-23T15:53:16+03:00
Происшествия

В Белгородской области женщина украла кошелек у продавца-консультанта

Сотрудница оставила его на прилавке без присмотра
Юлия ДИДЕНКО
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В Ровеньском районе Белгородской области сотрудники полиции задержали женщину, похитившую кошелек у продавца-консультанта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 23 декабря.

Так, в полицию обратилась 18-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее украли кошелек, в котором было 15 тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась 52-летняя женщина.

В отделе полиции она признала свою вину. Оказалось, что сотрудница оставила кошелек на прилавке без присмотра. Это заметила зашедшая в магазин местная жительница. Воспользовавшись ситуацией. она схватила вещь и вышла из помещения. Деньги местная жительница оставила себе, а кошелек выбросила.

На женщину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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