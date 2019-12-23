2019-12-23T14:40:46+03:00
Происшествия

В Белгородской области в ДТП с тремя авто пострадал ребенок

12-летняя девочка получила телесные повреждения
Юлия ДИДЕНКО
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В селе Скородное Губкиноского района 30-летняя автоледи на «ВАЗ 21099» устроила ДТП с тремя машинами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в понедельник, 23 декабря.

Авария случилась в воскресенье, 22 декабря, в 20.30. Женщина на «ВАЗе» ехала по улице 1 Мая. При повороте она не уступила дорогу автомобилю «Лада Приора» под управлением 19-летнего водителя. После этого «Лада» влетела в «Шкоду Октавию», за рулем которой была 28-летняя девушка.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ», а также ее 12-летняя пассажирка получили телесные повреждения. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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