В Белгородской области «ВАЗ» сбил маму с десятилетней дочкой на переходе

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-23T13:06:11+03:00

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В Алексеевке накануне, 22 декабря, «ВАЗ 21102» сбил маму и дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в понедельник, 23 декабря.

Авария случилась в 16.30 на перекрестке улиц Мостовой и Некрасова. 23-летний водитель сбил 33-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочку. Они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU