В Белгородской области «ВАЗ» сбил маму с десятилетней дочкой на переходе
Пешеходы получили травмы
Изменить размер текста:
В Алексеевке накануне, 22 декабря, «ВАЗ 21102» сбил маму и дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в понедельник, 23 декабря.
Авария случилась в 16.30 на перекрестке улиц Мостовой и Некрасова. 23-летний водитель сбил 33-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочку. Они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU