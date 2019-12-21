В Белгороде полторы сотни полицейский вышли в профилактический рейд, чтобы рассказать горожанам о мошенниках

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-21T16:52:30+03:00

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В областном центре полицейские провели масштабный профилактический рейд по противодействию мошенникам. В поквартирных обходах участвовали не только сотрудники УМВД города, но и областного главка – всего 150 человек из разных подразделений органов внутренних дел. Они вручали местным жителям памятки и рассказывали о распространенных схемах обмана. Так белгородцев призвали не верить СМС-сообщениям с текстом «Ваша банковская карта заблокирована» или «Совершена попытка несанкционированного списания денежных средств со счета» и не перезванивать по указанным в них номерам. Для проверки информации по счету белгородцам рекомендовали обращаться в банк лично либо по телефонам, указанным на официальном сайте или на оборотной стороне карты.

Особое внимание правоохранители уделили пожилым людям. Пенсионеров попросили не пускать домой незнакомцев и ни под каким предлогом не передавать им деньги и ценности. Если в квартиру стучится кто-то посторонний, лучше позвонить родственникам или обратиться за консультацией в полицию по телефону 02.

Всего за день полицейские обошли около трех тысяч человек. Такие мероприятия проходят в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и других районах области уже не первый раз.

- Проблема мошенничеств по-прежнему актуальна. В последнее время злоумышленники все чаще используют современные технологии – возможности сети Интернет и сотовой связи, - отметили в пресс-службе УМВД области. - Индивидуальная профилактическая работа является одним из эффективных способов противодействия таким преступлениям. Именно поэтому сотрудники органов внутренних дел стараются донести полезную информацию до каждого жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU