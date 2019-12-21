В Белгородской области вор обчистил пустующий сельский домик

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-21T15:04:03+03:00

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Кража произошла в селе Лаптевка Ракитянского района. В пустующий домик, принадлежащий 41-летнему жителю Белгорода, забрался вор. Злоумышленник проник в строение, выставив оконное стекло. Его добычей стали электродрель, наборы гаечных ключей и электронные сигареты. Сумма ущерба составила около десяти тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель района. Часть похищенного изъята, часть он успел продать. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в помещение. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU