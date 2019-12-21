В Белгороде полицейские нашли в гаражных массивах две нарколаборатории

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-21T14:14:08+03:00

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Полицейские пресекли в Белгороде деятельность двух нарколабораторий. В подпольных теплицах, обустроенных в гаражных боксах, выращивали коноплю.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Одну из них сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона обнаружили в микрорайоне Пригородный. По предварительным данным, 32-летний горе-агроном культивировал запрещенное растение в подвале гаража. Мужчина создал для этого все условия - поставил лампы, позаботился о вентиляции, утеплил стены и пол. Правоохранители изъяли у него 29 кустов конопли и 50 граммов марихуаны. И хотя мужчина утверждает, что готовил запасы на зиму исключительно для себя, полицейские установили его причастность как минимум к одному факту сбыта наркотика. В отношении белгородца возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям. Он рискует лишиться свободы на восемь лет.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Второй гараж, привлекший внимание наркополицейских, расположен на улице Губкина. По предварительным данным, четверо мужчин и женщина собрали урожай незадолго до того, как к ним нагрянули оперативники. При осмотре помещения полицейские изъяли более 4,5 килограммов частей растений конопли и более 100 граммов марихуаны. В пресс-службе УВМД региона сообщили, что фигурантам этого уголовного дела инкриминируют незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкции статьи – до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU