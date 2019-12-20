Накануне профессионального праздника белгородские энергетики подвели итоги уходящего года

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-20T18:28:38+03:00

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Уже в это воскресенье, 22 декабря, белгородские энергетики отметят профессиональный праздник. В преддверии Дня энергетика коллектив «Россети Центр Белгородэнерго» подвел итоги уходящего года и наметил планы на будущий.

В этом году Белгородэнерго в полном объеме реализовало все производственные программы, обеспечив дополнительные возможности для роста экономики региона.

В эксплуатацию введено свыше 500 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ, в Белгородском районе появилась первая в ЦФО цифровая подстанция 35 кВ «Никольское», в Старооскольском городском округе комплексно модернизирована подстанция 110 кВ «Промышленная», обеспечивающая электроснабжение социальных и промышленных объектов города. Электросетевой комплекс региона прирос на 70 МВА новой мощности.

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