2019-12-20T18:01:23+03:00
Происшествия

В одной из школ Белгородской области около 20 учеников почувствовали недомогание

Следователи начали проверку
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Белгородской области начал проверку из-за событий в школе поселка Волоконовка.

По предварительным данным, с вечера 19 декабря около 20 учеников одного из учебных заведений почувствовали недомогание. Детям потребовалась медицинская помощь. Как поясняют следователи, в основном это ученики начальных классов, а также старшеклассники.

- Мы устанавливаем количество пострадавших, причину недомогания, круг лиц, ответственных за здоровье и безопасность детей в учебном заведении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в региональном СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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