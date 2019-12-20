Синоптики обещают белгородцам дождливые выходные

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-20T15:27:25+03:00

По области в отдельных районах будет туман

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«Зимы ждала, ждала природа…», как писал классик, и, похоже, погодная история повторяется. На территории Белгородской области, по прогнозам синоптиков, в субботу, 21 декабря, ожидается переменная облачность. Ночью практически без осадков. А вот днем местами пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный ночью 5-10, днем - 7-12 метров в секунду. Ночью небольшие заморозки до 4 градусов со знаком минус. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В областном центре ночью может слегка подморозить - температура от -1 до +1 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до 3 градусов тепла.

В воскресенье, 22 декабря, ожидается значительное потепление: днем до +9 градусов, ночью – 5 градусов тепла. Весь день пасмурно и дождь. Ветер по-прежнему южный, от 7 до 12 метров в секунду.

Главное управление МЧС и ГИБДД региона рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU