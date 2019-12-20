2019-12-20T15:27:25+03:00
Общество

Синоптики обещают белгородцам дождливые выходные

По области в отдельных районах будет туман
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Выходные в Белгородской области будут дождливыми.Выходные в Белгородской области будут дождливыми.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

«Зимы ждала, ждала природа…», как писал классик, и, похоже, погодная история повторяется. На территории Белгородской области, по прогнозам синоптиков, в субботу, 21 декабря, ожидается переменная облачность. Ночью практически без осадков. А вот днем местами пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный ночью 5-10, днем - 7-12 метров в секунду. Ночью небольшие заморозки до 4 градусов со знаком минус. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В областном центре ночью может слегка подморозить - температура от -1 до +1 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до 3 градусов тепла.

В воскресенье, 22 декабря, ожидается значительное потепление: днем до +9 градусов, ночью – 5 градусов тепла. Весь день пасмурно и дождь. Ветер по-прежнему южный, от 7 до 12 метров в секунду.

Главное управление МЧС и ГИБДД региона рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Накануне профессионального праздника белгородские энергетики подвели итоги уходящего года
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь
В одной из школ Белгородской области около 20 учеников почувствовали недомогание
В Белгороде из-за подгоревшей пиццы эвакуировали 800 человек
Белгородская елка вошла в топ-10 по высоте
Синоптики обещают белгородцам дождливые выходные
Встреча заклятых врагов в одном из старооскольских баров закончилась потасовкой
В Белгороде на железнодорожном вокзале гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка
Под Белгородом пьяный водитель сбил двух мужчин, менявших колеса
Белгородцам представят картины сестры последнего императора
В Белгородской области мужчины пытались перебросить в колонию телефоны, наушники и марихуану
В Белгородской области тополь упал на три автомобиля
В Белгородской области разыскивают 82-летнего дедушку
Двухуровневая развязка в Белгороде обойдется бюджету более чем в 700 млн
В Белгородской области после реконструкции открыли баскетбольный зал
В Белгородской области у семьи отозвали материнский капитал
Под Белгородом перевернулась иномарка
В развлекательном заведении Белгорода потасовка между двумя посетителями привела к уголовному делу
В Белгородской области экс-директор кинотеатра отправят на исправительные работы за мошенничество
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Под Белгородом подожгли склад магазина «Светофор»
В Белгороде мужчина ударил возлюбленного дочери топором по руке
Белгородцу, смастерившему булаву, грозит уголовное наказание
В Белгороде автоледи сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Белгородской области больше 300 свиней погибли на пожаре на ферме
Предприятие-фантом поставило в белгородские магазины 810 кг сыра
В Белгороде нетрезвая мать ребенка избила воспитательницу детского сада