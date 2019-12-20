Встреча заклятых врагов в одном из старооскольских баров закончилась потасовкой

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-20T14:53:55+03:00

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Инцидент произошел в одном из старооскольских баров 15 декабря. По предварительным данным, в одно и то же время в заведение зашли заклятые враги – 27-летние местные жители. Из-за чего именно между мужчинами сложились неприязненные отношения, не сообщается. Встретившись, они решили расставить все точки над «i». В итоге завязалась потасовка. Один другому нанес несколько ударов кулаками в лицо. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы. Впоследствии медики установили, что здоровью оскольчанина причинен вред средней тяжести.

Второй участник конфликта теперь является фигурантом уголовного дела. В пресс-службе УМВД области сообщили, что ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU