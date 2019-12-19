2019-12-19T18:10:10+03:00
Общество

Белгородцам представят картины сестры последнего императора

Открытие выставки состоится завтра, 20 декабря, в художественном музее областного центра
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: Архив Белгородской митрополииФото: Архив Белгородской митрополии
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Выставка «Акварели Великой Княгини Ольги Александровны» включает в себя около 200 произведений. Написаны они были в период с 1898 по 1952 годы, когда их автор пребывал в России, Дании и Канаде. В свое время эти художественные произведения экспонировались в Русском музее и Третьяковской галерее – теперь же, до 2 февраля будущего года, их смогут увидеть и жители Белгородчины.

Ольга Александровна Романова – младшая дочь императора Александра III. Любовь к рисованию проявилась у нее в юности. И когда Ольге было двадцать лет, ее наставником стал сам Константин Крыжицкий, знаменитый пейзажист, академик Императорской Академии Художеств.

Планируется, что представит выставку княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова племянника Николая II. Будучи женой старшего сына Великой Княгини, по его поручению в 1991 году она открыла первое в России Петербургское отделение Международного Благотворительного фонда имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны. Фонд занимается благотворительными проектами в области культуры, образования, медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Белгородцам представят картины сестры последнего императора
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