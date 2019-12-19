В Белгородской области мужчины пытались перебросить в колонию телефоны, наушники и марихуану

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-19T18:04:20+03:00

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В Белгородской области задержали двух местных жителей, которые пытались перебросить в ИК-5 УФСИН запрещенные предметы и вещества. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону в четверг, 19 декабря.

Инцидент произошел 18 декабря в 20.15. У местных жителей нашли свертки, обмотанные липкой лентой, в которых были: два мобильных телефона, шесть зарядных устройств, пять сим-карт, четыре USB шнура, наушники – четыре штуки. Также у мужчин нашли сверток газеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета, имеющим визуальное сходство с марихуаной.

По данному факту ОП-2 УМВД России по Белгороду проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU