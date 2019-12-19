2019-12-19T17:11:08+03:00
Происшествия

В Белгородской области тополь упал на три автомобиля

ЧП случилось в городе Строитель
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Строитель на улице Ленина на три автомобиля упал тополь. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Все случилось 18 декабря в 10.45 утра на стоянке во дворе жилого дома На место выехали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и представители «ЖЭУ-2».

Упавшее дерево повредило «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2106». Для распила и уборки дерева привлекались управляющая компания «Жилищник -2» и Благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцам представят картины сестры последнего императора
В Белгородской области мужчины пытались перебросить в колонию телефоны, наушники и марихуану
В Белгородской области тополь упал на три автомобиля
В Белгородской области разыскивают 82-летнего дедушку
Двухуровневая развязка в Белгороде обойдется бюджету более чем в 700 млн
В Белгородской области после реконструкции открыли баскетбольный зал
В Белгородской области у семьи отозвали материнский капитал
Под Белгородом перевернулась иномарка
В развлекательном заведении Белгорода потасовка между двумя посетителями привела к уголовному делу
В Белгородской области экс-директор кинотеатра отправят на исправительные работы за мошенничество
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Под Белгородом подожгли склад магазина «Светофор»
В Белгороде мужчина ударил возлюбленного дочери топором по руке
Белгородцу, смастерившему булаву, грозит уголовное наказание
В Белгороде автоледи сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Белгородской области больше 300 свиней погибли на пожаре на ферме
Предприятие-фантом поставило в белгородские магазины 810 кг сыра
В Белгороде нетрезвая мать ребенка избила воспитательницу детского сада