В Белгородской области тополь упал на три автомобиля

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-19T17:11:08+03:00

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В городе Строитель на улице Ленина на три автомобиля упал тополь. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Все случилось 18 декабря в 10.45 утра на стоянке во дворе жилого дома На место выехали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и представители «ЖЭУ-2».

Упавшее дерево повредило «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2106». Для распила и уборки дерева привлекались управляющая компания «Жилищник -2» и Благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU