2019-12-19T16:58:42+03:00
Происшествия

В Белгородской области разыскивают 82-летнего дедушку

Герман Тимошенко ушел из дома в Старом Осколе 11 декабря
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
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В Старом Осколе начали поиски 82-летнего Германа Тимошенко. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина вышел из дома 11 декабря около двух часов дня. Но назад не вернулся.

Рост пропавшего 170 см. У Германа Тимошенко среднее телосложение, карие глаза и седые короткие волосы. В день исчезновения он был в коричневой куртке, черном пиджаке, черных брюках, черных ботинках и черной вязаной шапке.

Волонтеры сообщают также, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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