В Белгородской области разыскивают 82-летнего дедушку
В Старом Осколе начали поиски 82-летнего Германа Тимошенко. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Мужчина вышел из дома 11 декабря около двух часов дня. Но назад не вернулся.
Рост пропавшего 170 см. У Германа Тимошенко среднее телосложение, карие глаза и седые короткие волосы. В день исчезновения он был в коричневой куртке, черном пиджаке, черных брюках, черных ботинках и черной вязаной шапке.
Волонтеры сообщают также, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU