Двухуровневая развязка в Белгороде обойдется бюджету более чем в 700 млн

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-19T16:04:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде определили подрядчика для строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Сумской и Чичерина. Контракт заключили с ООО «МОСТДОРСТРОЙ». Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла более 772,7 млн рублей. Но торги по выбору подрядчика не состоялись, так как заявку на участие в них подала только одна компания. С ней и заключили договор.

За эти деньги подрядчику необходимо будет построить двухуровневую транспортную развязку протяженностью 1,9 километров. Также рабочим необходимо установить там автобусные остановки и посадочные площадки. На территории должны осуществить укладку тротуарной плитки, установить дорожные знаки и нанести разметку на проезжей части и сделать благоустройство территории и посадить более 700 деревьев.

Все это подрядчик должен успеть до 30 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU