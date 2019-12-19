В Белгородской области после реконструкции открыли баскетбольный зал

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-19T15:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Старом Осколе после капитального ремонта состоялось официальное открытие спортивной школы «Юность». В церемонии приняли участие глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко, строители, юные баскетболисты.

На реконструкцию потратили около 40 млн рублей из местного и областного бюджетов. От старого здания почти ничего не осталось. Отремонтирован фасад. Теперь он выглядит современно и эстетично. В школе заменили инженерные коммуникации, полы, отремонтировали отопление. Улучшили освещение. Кроме того увеличилось число тренерских и раздевалок, в каждой теперь есть туалет и душевая.

Баскетболом занимаются около 400 детей. 90 ребят пришли в этом учебном году. Это в полтора раза больше, чем в прошлом.

- «Юность» была включена в нашу программу развития, апгрейд. Это не единственный спортивный объект. В списке – школа олимпийского резерва № 1, стадион «Труд». Но «Юность» – наша гордость, она была открыта к XX летним Олимпийским играми, которые проходили в Москве. И на протяжении почти 40 лет здесь ни разу не было капитального ремонта. Сейчас он сделан на совесть, за что я хочу сказать строителям огромное спасибо. Особая гордость – паркет. Это покрытие из твердых пород дерева. На таком тренируется сборная России по баскетболу. Оно современное и долговечное. Срок эксплуатации около сорока лет, - отметил на открытии Александр Сергиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU