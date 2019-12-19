2019-12-19T14:51:28+03:00
Происшествия

В Белгородской области у семьи отозвали материнский капитал

Супруги купили непригодный для проживания дом
Юлия ДИДЕНКО
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Суд обязал семейную пару вернуть деньги материнского капитала, которые потратили не по целевому назначению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Супруги купили у родственницы дом,, непригодный для проживания в 2016 году в Корочанском районе. При этом продавцом по договору выступила мать главы семейства. Проданный дом достался ей по наследству от ее родителей.

Деньгами семья распорядилась по своему усмотрению. Все выяснилось только в 2019 году, когда пара начала злоупотреблять спиртным и перестала заниматься воспитанием детей. Супругов лишили родительских прав.

- В связи с тем, что цель улучшения жилищных условий детей не была достигнута прокуратура Белгородского района обратилась в суд с заявлением о признании недействительными договора купли-продажи, - прокомментировали в ведомстве.

Решением Корочанского районного суда требования прокурора удовлетворены. Супруги вернут государству 409 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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