Под Белгородом перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-19T14:20:02+03:00

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Под Белгородом на трассе перевернулся внедорожник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 19 декабря.

Авария случилась на 15 км автодороги «Белгород-Шебекино» в 19.00 в среду, 18 декабря. 56-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» ехал со стороны Шебекино в направлении Белгорода. Мужчина превысил скорость и, не справившись с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU