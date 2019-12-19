2019-12-19T13:48:58+03:00
Происшествия

В развлекательном заведении Белгорода потасовка между двумя посетителями привела к уголовному делу

Мужчина ударил оппонента кулаком
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 19 декабря.

Между мужчинами, отдыхавшими в одном из развлекательных заведений города, произошел конфликт. Они выясняли отношения. В какой-то момент один из них ударил другого кулаком в лицо. Местный житель упал и ударился головой об бетонный пол, а затем потерял сознание.

Скорую помощь вызвали очевидцы. Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний местный житель.

На него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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