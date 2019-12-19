В Белгородской области экс-директор кинотеатра отправят на исправительные работы за мошенничество

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-19T13:00:52+03:00

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Бывшего директора старооскольского кинотеатра отправят на исправительные работы за невыплату судебного штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области в четверг, 19 декабря.

Так, в качестве основного наказания за совершенное преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения) мужчина получил штраф в два миллиона рублей.

Должнику направили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что наказание может быть заменено на более суровое, если он не будет выполнять условия. Тогда экс-директор попросил рассрочку, ссылаясь на свое трудное финансовое положение. Суд удовлетворил его иск и разрешил платить по частям. Но мужчина все равно не вносил деньги в срок.

После этого в суд уже обратились приставы. Они потребовали заменить остаток штрафа (1 миллион 376 тысяч рублей) на более суровое наказание. В итоге бывшего директора кинотеатра приговорили к году исправительных работ. При этом 10% дохода будут удерживаться в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU