В Белгороде мужчина ударил возлюбленного дочери топором по руке

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-19T12:19:25+03:00

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В Белгороде отец ударил парня своей дочери топором по руке. Мужчине пришлось вызывать скорую. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 19 декабря.

По предварительным данным, 35-летний горожанин и его девушка жили вместе с ее родителями. Мужчины часто ссорились. И вот в ходе очередного бытового конфликта 64-летний отец схватил топор и ударил 35-летнего возлюбленного дочери по руке.

Девушка вызвала скорую. Согласно заключению медиков, здоровью белгородца причинен легкий вред. А медики сообщили о происшествии в полицию.

На мужчину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU