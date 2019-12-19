Белгородцу, смастерившему булаву, грозит уголовное наказание

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-19T11:27:20+03:00

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» полицейские изъяли у 49-летнего ранее судимого жителя Белгорода самодельную булаву. По предварительным данным, мужчина смастерил ее из деревянной дубины и металлических предметов. Все это время конструкция висела в гостиной на стене как элемент декора. Эксперты заключили, что изъятая у белгородца булава является холодным оружием дробящего типа.

Отделом дознания УМВД России по городу Белгороду в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление холодного оружия». Санкции статьи - до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU