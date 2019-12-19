В Белгороде автоледи сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-19T11:11:06+03:00

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В Белгороде 41-летняя местная жительница на автомобиле «Сузуки Сплэш» сбила 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 19 декабря.

Авария случилась на улице проезд Автомобилистов в среду, 18 декабря, в 18.00. Автоледи ехала в направлении улицы Щорса, когда на пешеходном переходе сбила школьницу. Малышка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU