В Белгородской области больше 300 свиней погибли на пожаре на ферме

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-19T12:05:03+03:00

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В селе селе Яблоново Корочанского района ночью горел одноэтажный свинокомплек«Яблоновский». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области в четверг, 19 декабря.

ЧП случилось накануне, 18 декабря, в 22.35. Горела кровля фермы на площади 300 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет.

- Всего к ликвидации пожара привлечено 46 человек и 19 единиц техники, - рассказали в ведомстве. - Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Полностью потушить огонь удалось только в 00.07. На пожаре погибли больше 300 свиноматок.

ИСТОЧНИК KP.RU