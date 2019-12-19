В Белгороде нетрезвая мать ребенка избила воспитательницу детского сада

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-19T10:17:19+03:00

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В Белгороде мать одного из малышей напала на воспитательницу детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Инцидент произошел в ноябре этого года. Нетрезвая женщина пришла в дошкольное учреждение, чтобы забрать своего ребенка. Мать вела себя неадекватно. Поэтому воспитательница отказалась отдавать малыша. В ответ на это местная жительница ударила ударила сотрудницу учреждения неизвестным предметом по голове, спине и левой руке.

Свидетелем происходящего стала вахтерша. Она рассказала, что видела пьяную женщину и сделала ей по данному поводу замечание, и как после отказа передать ребёнка ответчица ударила уходящего с ним воспитателя ботинком по голове и спине.

Медики диагностировали у пострадавшей ушибы, а стрессовая ситуация повлекла трехдневный гипертонический криз. Кроме того, ей причинены оскорбления и побои на рабочем месте в присутствии воспитанников группы, что уничтожает достоинство педагога. После этого женщина обратилась в суд.

На заседании присутствовала одна из родителей, которая тоже находилась в саду во время конфликта. Она рассказала, что мать ребенка вела себя неадекватно, скандалила и снимала происходящее на телефон.

Кстати, то, что женщина действительно пила вино перед тем, как отправиться за ребенком, она сама не отрицала.

Суд встал на сторону воспитателя. Ведь поведение матери носило неправомерный характер. К тому же, правилами внутреннего распорядка учреждения действительно предусмотрено, что законным представителям запрещается забирать детей из группы в нетрезвом состоянии.

Также суд взыскал с женщины в пользу воспитателя 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и сумму утраченного заработка за время нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU