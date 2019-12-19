2019-12-19T10:00:01+03:00
Общество

Дед Мороз и Снегурочка поздравят белгородских молодоженов 31 декабря

Уже более 80 пар подали заявление именно на этот день
Юлия ДИДЕНКО
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ЗАГСы Белгородской области приглашают пары зарегистрировать свои отношения 31 декабря и в предновогодние дни. Церемонии в это время будут тематическими. Молодоженов придут поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

- Если у Вас есть общие несовершеннолетние дети, Вы ожидаете общего ребенка, успейте подать заявление. Уже первый день Нового года Вы встретите в новом для себя статусе – мужа и жены, - прокомментировали в ведомстве.

По информации правительства области, свои заявления на 31 декабря уже подали больше 80 пар. Узнать больше об организации регистрации брака 31 декабря можно по телефонам на сайте областного управления ЗАГСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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