2019-12-18T18:02:11+03:00
Происшествия

В Белгородской области грабитель напал на возвращавшуюся с работы сотрудницу магазина

Злоумышленник ударил женщину, после чего выхватил у нее сумочку и пакет с продуктами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Преступление произошло 15 декабря в Новом Осколе. На одной из улиц города на продавца магазина, возвращавшуюся ночью с работы, напал грабитель. Злоумышленник несколько раз ударил 40-летнюю женщину в лицо, после чего вырвал из ее рук сумочку с телефоном и пакет с продуктами. Напуганная оскольчанка выбежала на дорогу. Увидевший ее водитель такси остановился и позвонил в полицию.

Как сообщил начальник следственного отделения ОМВД России по Новооскольскому городскому округу Олег Толмачев, по факту грабежа с применением насилия было возбуждено уголовное дело. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель одного из поселков городского округа. По предварительным данным, похищенное он успел сбыть неизвестному за символическую сумму. Материальный ущерб, причиненный женщине, составил пять с лишним тысяч рублей. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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