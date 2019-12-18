В Белгородской области грабитель напал на возвращавшуюся с работы сотрудницу магазина
Преступление произошло 15 декабря в Новом Осколе. На одной из улиц города на продавца магазина, возвращавшуюся ночью с работы, напал грабитель. Злоумышленник несколько раз ударил 40-летнюю женщину в лицо, после чего вырвал из ее рук сумочку с телефоном и пакет с продуктами. Напуганная оскольчанка выбежала на дорогу. Увидевший ее водитель такси остановился и позвонил в полицию.
Как сообщил начальник следственного отделения ОМВД России по Новооскольскому городскому округу Олег Толмачев, по факту грабежа с применением насилия было возбуждено уголовное дело. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель одного из поселков городского округа. По предварительным данным, похищенное он успел сбыть неизвестному за символическую сумму. Материальный ущерб, причиненный женщине, составил пять с лишним тысяч рублей. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU