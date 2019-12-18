2019-12-18T17:28:12+03:00
Общество

Житель Белгородской области заплатил в кафе за себя и приятеля похищенной банковской картой

Ужин за чужой счет может стоить мужчине трех лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В шебекинский отдел полиции с заявлением о хищении денег с банковского счета обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что потеряла свою карту и вскоре обнаружила пропажу двух с половиной тысяч рублей. Оперативники установили злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина.

По предварительным данным, подозреваемый нашел в супермаркете банковскую карту заявительницы. Забрав ее, он отправился вместе с другом в кафе, где они поужинали за чужой счет. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в настоящее время платежное средство изъято правоохранителями.

Действия шебекинца квалифицировали по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Дело в том, что когда похититель карты расплачивается ею где-либо, считается, что он вводит в заблуждение кассира. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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