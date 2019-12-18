2019-12-18T16:37:28+03:00
Общество

В Белгороде арестовали участников драки на улице Есенина

Молодым людям предъявили обвинение в покушении на убийство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Напомним, в Белгороде на улице Есенина жестоко избили 26-летнего мужчину. Полицейские задержали участников конфликта по горячим следам.

По версии следствия, вечером 14 декабря компания молодых людей распивала спиртное в одном из баров города. Когда белгородцы вышли из заведения, между 26-летним мужчиной и 15-летним подростком произошла ссора. Во время потасовки на «помощь» подростку пришел 19-летний старший брат. Они вместе избивали оппонента руками и ногами, даже когда потерпевший потерял сознание. Обвиняемые нанесли мужчине более 20 ударов по голове. Место происшествия молодые люди покинули только когда очевидцы стали призывать прекратить избиение и оттаскивать их от избитого мужчины.

Следственным отделом по городу Белгород СУ СК РФ региона предъявлено обвинение двум белгородцам за покушение на убийство. Молодых людей заключили под стражу.

Продолжается расследование всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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