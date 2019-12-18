Староосколец до смерти забил сожительницу монтировкой

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-18T16:38:51+03:00

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Происшествие случилось в селе Архангельское Старооскольского городского округа. По данным пресс-службы УМВД в полицию позвонили сотрудники скорой помощи и сообщили, что в частном доме обнаружено бездыханное тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители задержали по подозрению в причастности к гибели 43-летней уроженки Шебекинского городского округа ее сожителя.

По версии следствия, конфликт между женщиной и ее 40-летним бойфрендом произошел вечером 15 декабря во время совместного распития спиртных напитков. По всей видимости, алкоголь спровоцировал вспышку ревности. В порыве злости мужчина схватил монтировки и не менее четырех раз ударил ею возлюбленную по голове. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После произошедшего злоумышленник спрятал монтировку и переоделся в чистые брюки, после чего позвонил родным. Именно его родственники, пришедшие выяснить, что произошло, и увидели окровавленное тело женщины, после чего вызвали скорую.

На сайте Следственного комитета Белгородской области сообщается, что мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Сотрудники СК намерены настаивать на его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU